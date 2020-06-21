Підозрюваним у різанині на Житомирщині виявився шурин селищного голови, – ЗМІ

Жителі селища Іршанськ, що на Житомирщині, розповіли, що різанину в місцевому кафе влаштував нібито Віктор Фаріон – брат дружини місцевого селищного голови.

Про це повідомляє "Житомир. Info", посилаючись на слова очевидців злочину. За їх словами, Фаріон – рідний брат дружини (шурин) Анатолія Рака, який є главою селищної ради Іршанська.

Також місцеві жителі розповіли, що в кафе напередодні різанини танцювали люди і хтось випадково штовхнув Фаріонова – через це нібито і почався конфлікт.

"У кафе танцювали і випадково його зачепили і він почав різати всіх, кого бачив", – розповів читач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Іршанськ Хорошевского району на Житомирщині 21 червня в місцевому кафе сталася рзанина, в результаті якої загинула одна людина, ножові поранення отримали ще вісім. Нападник втік, зараз його шукає поліція.