Підозрюваний у вбивстві Окуєвої пов'язаний із Зеленським? Розкрито можливий зв'язок

Затриманий за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін може бути пов'язаний спільним бізнесом з найближчим партнером президента Володимира Зеленського Юрієм Арістовим (народний депутат від "Слуги народу").
Як стало відомо OBOZREVATEL з публічних реєстрів, до квітня 2019-го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник компанії – Юрій Арістов. Компанія, згідно з реєстром Youcontrol, може займатися доставкою їжі, продажем напоїв і тютюнових виробів.
Зажержанний Редькін
Facebook Арсена Авакова
Youcontrol
Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів "Fish house" і "Oysters Cava Bar".
Що цікаво, до минулого року Арістов разом з дружиною помічника президента і самою першою леді володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії: Юрій Арістов, Олена Зеленська та Лариса Шефір.
Таким чином, Ігор В'ячеславович Редькін мав спільний бізнес з партнером Зеленського Юрієм Арістовим.
Глава Нацполіціі Ігор Клименко розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частина з них затримали ще у вересні.
Тим часом в прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені в вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників. Ймовірно, мова йде про вбивство рекламного директора Метрополітену і глави компанії "Caparol". У постанові суду йдеться, що організатор злочинного угруповання – Редькін І.В.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У червні 2017 року в Києві скоїли замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.
Кілера вдалося знешкодити і затримати. Після цього Окуєвій була надана державна охорона.
Коли час сплив, подружжю запропонували продовжити державну охорону, однак вони відмовилися від неї.
Аміна й Адам не були визнані потерпілими після першого замаху.
30 жовтня 2017 року на Осмаєва й Окуєву знову напали під Києвом. У результаті Окуєва загинула.
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