Підозрюваний у вбивстві Окуєвої пов'язаний із Зеленським? Розкрито можливий зв'язок

Затриманий за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін може бути пов'язаний спільним бізнесом з найближчим партнером президента Володимира Зеленського Юрієм Арістовим (народний депутат від "Слуги народу").

Як стало відомо OBOZREVATEL з публічних реєстрів, до квітня 2019-го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник компанії – Юрій Арістов. Компанія, згідно з реєстром Youcontrol, може займатися доставкою їжі, продажем напоїв і тютюнових виробів.

Зажержанний Редькін Facebook Арсена Авакова

Youcontrol

Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів "Fish house" і "Oysters Cava Bar".

Що цікаво, до минулого року Арістов разом з дружиною помічника президента і самою першою леді володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії: Юрій Арістов, Олена Зеленська та Лариса Шефір.

Таким чином, Ігор В'ячеславович Редькін мав спільний бізнес з партнером Зеленського Юрієм Арістовим.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частина з них затримали ще у вересні.

Тим часом в прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені в вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників. Ймовірно, мова йде про вбивство рекламного директора Метрополітену і глави компанії "Caparol". У постанові суду йдеться, що організатор злочинного угруповання – Редькін І.В.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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