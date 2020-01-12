Головна Новини
12 січня • оновлено в 21:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Підозрюваний у вбивстві Окуєвої пов'язаний із Зеленським? Розкрито можливий зв'язок

10.5т
Читати матеріал російською

Затриманий за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін може бути пов'язаний спільним бізнесом з найближчим партнером президента Володимира Зеленського Юрієм Арістовим (народний депутат від "Слуги народу").

Як стало відомо OBOZREVATEL з публічних реєстрів, до квітня 2019-го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник компанії – Юрій Арістов. Компанія, згідно з реєстром Youcontrol, може займатися доставкою їжі, продажем напоїв і тютюнових виробів.

Зажержанний Редькін

Зажержанний Редькін

Facebook Арсена Авакова

Підозрюваний у вбивстві Окуєвої пов'язаний із Зеленським? Розкрито можливий зв'язок

Youcontrol

Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів "Fish house" і "Oysters Cava Bar".

Що цікаво, до минулого року Арістов разом з дружиною помічника президента і самою першою леді володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії: Юрій Арістов, Олена Зеленська та Лариса Шефір.

Новини
Не знає про своє затримання: OBOZREVATEL поспілкувався з підозрюваним у вбивстві Аміни Окуєвої

Таким чином, Ігор В'ячеславович Редькін мав спільний бізнес з партнером Зеленського Юрієм Арістовим.

Підозрюваний у вбивстві Окуєвої пов'язаний із Зеленським? Розкрито можливий зв'язок

Глава Нацполіціі Ігор Клименко розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частина з них затримали ще у вересні.

Тим часом в прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені в вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників. Ймовірно, мова йде про вбивство рекламного директора Метрополітену і глави компанії "Caparol". У постанові суду йдеться, що організатор злочинного угруповання – Редькін І.В.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аміни Окуєвої" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
14
Смішно
36
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
НИЩИЙ БОМЖ С ПАКЕТИКОМ ЯВНО БРАТ ЗЕЛЕНСКОГО!))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
шо за Отхуева?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
васильевич василий
васильевич василий
Да Сумасшедшая страна . Интересно сколько еще протянет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги