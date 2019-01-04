Підозрюваний у вбивстві держохоронця змінив зовнішність, щоб втекти — прокуратура. Фото до і після

Боксер Петро Очеретяний, підозрюваний у вбивстві співробітника держохорони в Києві, намагався сховатися від слідства.

Про це, як передає УНН, розповів прокурор Київської міської прокуратури №6 Ярослав Мрачко. Так, відразу після скоєння злочину Очеретяний нібито сказав дружині, що йому потрібно поїхати, і вимкнув телефон.

"Від самого початку підозрюваний почав переховуватися. Після скоєння злочину він відразу прийшов додому і повідомив дружині, що йому треба виїхати, у той же вечір змінив зовнішність, вимкнув мобільний телефон", — стверджує Мрачко.

На його думку, підозрюваний прийшов у поліцію після того, як "зрозумів, що загнаний у кут".

"Як ви самі бачили на відео, він був схожий на людину кавказької зовнішності, однак зараз він на неї не схожий. Мабуть, це робилося з якоюсь метою", — заявив прокурор.

Підозрюваний, зафіксований камерою відеоспостереження Інформатор

Підозрюваний, зафіксований камерою відеоспостереження Інформатор

Петро Очеретяний у залі суду

Також він додав, що Василь Хмелюк, жертва інциденту, помер, за попередньою інформацією, від крововиливу в мозок і внутрішньої черепно-мозкової травми.

"Судово-медичної експертизи ще немає. Попередня причина смерті — крововилив у мозок і внутрішня черепно-мозкова травма", — поінформував він.

Петро Очеретяний Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента одним ударом у голову.

За словами очевидців, до молодої людини, який вигулював собаку, під'їхали на авто. Водій вийшов із машини та після діалогу отримав удар кулаком, від якого й помер на місці.

Загиблим під час перепалки виявився військовослужбовець Управління державної охорони.

Момент його жорстокого вбивства в центрі Києва потрапив на відео.