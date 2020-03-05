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5 березня • оновлено в 23:07
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Підозрюваний у вбивстві 14-річної Дарини Дробот розважається в СІЗО. Відео

3.5т
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Підозрюваний у вбивстві одеського школярки Дарини Дробот Кирило Оленич розважається в СІЗО і танцює на камеру.

Про це в Facebook повідомила мати загиблої дівчинки Христина Дробот, опублікувавши відео з його сторінки в Instagram.

"Уже чотири місяці, як моя дівчинка не з нами, я ще не можу повірити, що більше не зможу її обійняти, поцілувати, зустріти зі школи. А ось сволота, яка її у мене відняла, живе повним життям, веселиться, навіть перебуваючи в СІЗО", – написала жінка.

Даша Дробот

Даша Дробот

Instagram Даші Дробот

Як писав OBOZREVATEL, 14-річну Дарину Дробот поховали на початку листопада. Підозрюваний у вбивстві навчався з нею в одній школі і навіть дружив з дівчинкою кілька років.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Одеса
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