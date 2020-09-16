Підозрюваний організатор вбивства Гандзюк Павловський визнав провину

Дар'я Дурова Розслідування 18:51, 16.09.2020 Оновлено: 19:22, 16.09.2020

Передбачуваний організатор замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігор Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання провини.

Це сталося на засіданні Приморського районного суду Одеси 16 вересня. Трансляція велася на YouTube-каналі Судової влади України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Павловського звинувачують у приховуванні злочину. Якщо його угоду із судом затвердять, підозрюваний отримає більш м'яке покарання.

"Угоду я підписав добровільно, готовий виконувати всі умови та давати показання", – сказав він.

Зазначимо, раніше Павловський подав заяву, що вимагала скасувати його угоду з судом стосовно визнання провини. Він заявляв, що вона нібито була підписана під тиском. На засіданні 16 вересня обвинувачений спростував свої ж слова і сказав, що визнає провину.

У результаті суд відклав розгляд справи й оголосив перерву до 25 вересня. Наступне засідання призначене на 9:30, на нього будуть запрошені батьки загиблої та її чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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