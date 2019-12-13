Підозрюваних у вбивстві Шеремета доправили до суду: з'ясувався скандальний нюанс

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, доправили до Печерського суду вранці 12 грудня.
Там одразу ж призначили засідання за 10 хвилин до його початку, розповіла на своїй сторінці у Facebook волонтерка Ірина Горбачова.
"Юлію Кузьменко та Андрія вже доправили до Печерського суду. Засідання призначили за 10 хвилин до початку! Адвокат знайомиться з матеріалами, у нас є три години, щоб доїхати!!! Засідання на 13:00, вулиця Володимирська, 15! Тримайся, дівчинко моя!!!" – написала вона.
Юлія Кузьменко у суді
Facebook Ірини Горбачової
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугар.
Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.
Сама Звіробій заявила, що не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, зокрема записів телефонних розмов, і має намір захищати Кузьменко.
Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.
Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.
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