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13 грудня • оновлено в 11:32
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Підозрюваних у вбивстві Шеремета доправили до суду: з'ясувався скандальний нюанс

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Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, доправили до Печерського суду вранці 12 грудня.

Там одразу ж призначили засідання за 10 хвилин до його початку, розповіла на своїй сторінці у Facebook волонтерка Ірина Горбачова.

"Юлію Кузьменко та Андрія вже доправили до Печерського суду. Засідання призначили за 10 хвилин до початку! Адвокат знайомиться з матеріалами, у нас є три години, щоб доїхати!!! Засідання на 13:00, вулиця Володимирська, 15! Тримайся, дівчинко моя!!!" – написала вона.

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Юлія Кузьменко у суді

Юлія Кузьменко у суді

Facebook Ірини Горбачової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугар.

  • Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

  • Сама Звіробій заявила, що не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, зокрема записів телефонних розмов, і має намір захищати Кузьменко.

  • Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Юлія Кузьменко Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
они агенты Кремля?
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