Підозрюваних у вбивстві Шеремета доправили до суду: з'ясувався скандальний нюанс

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, доправили до Печерського суду вранці 12 грудня.

Там одразу ж призначили засідання за 10 хвилин до його початку, розповіла на своїй сторінці у Facebook волонтерка Ірина Горбачова.

"Юлію Кузьменко та Андрія вже доправили до Печерського суду. Засідання призначили за 10 хвилин до початку! Адвокат знайомиться з матеріалами, у нас є три години, щоб доїхати!!! Засідання на 13:00, вулиця Володимирська, 15! Тримайся, дівчинко моя!!!" – написала вона.

Юлія Кузьменко у суді Facebook Ірини Горбачової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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