Двох підозрюваних у вбивстві закоханої пари підлітків в Золочеві Львівської області заарештовано.

Відповідний запобіжний захід обрав суд, повідомляється 3 квітня на сайті Нацполіціі області.

17-річного Юрія Дацківа і 15-річну Анастасію Гетьман вбили наркоторговці "Золочів.нет"

Двоє підозрюваних, 18-річний і 19-річний мешканці Золочева, перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Їм оголошено підозру у скоєнні вбивства і торгівлі наркотиками. Про мотиви скоєння злочину в повідомленні не говориться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Золочів Львівської області наркоторговці жорстоко вбили двох підлітків, які вважалися зниклими безвісти. Тіла 17-річного хлопця і 15-річної дівчини спалили і закопали.

Пізніше з'ясувалося, що могилу для дітей вбивці підготували заздалегідь. Спочатку в глухий ліс принесли знаряддя вбивства, а потім заманили туди хлопця з дівчиною. Зловмисники битами забили підлітків до смерті, а тіла скинули в яму, полили бензином і підпалили.

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