Двоє колишніх поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні 25-річної дівчини у Кагарлику, не проходили через поліцейську комісію. Один із них навіть не пройшов психофізіологічне обстеження.

Про це він повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук у Facebook. За його словами, під час перевірки слідство виявило щонайменше 12 звернень громадян щодо протиправних дій або бездіяльності поліцейських цього відділку, вісім повідомлень про застосування сили на лінію "102", а також одне досудове розслідування, яке проводить Департамент внутрішньої безпеки.

Осадчук наголосив, що зґвалтування можливо було би уникнути, якби керівництво відреагувало на попередні скарги громадян.

Депутат констатував також, що через протиправні дії копів начальника Головного управління Нацполіції Київської області вже притягнули до дисциплінарної відповідальності. Йому оголошено сувору догану.

"Хоча це і не звільнення, якого я вимагав, а лише сувора догана, все ж відхід від виправдовувальної риторики щодо нього – це успіх. Звісно, керівник може не знати про злочин, скоєний підлеглими. Але він має нести відповідальність за те, що під його керівництвом працював цілий відділок, в якому жоден не перешкодив колегам, що катували людей", - написав нардеп.

Крім того, начальникам міжрегіональних і обласних управлінь поліції, а також управлінням в Києві та Севастополі доручили забезпечити належну роботу відеокамер у відділках і архівування записів з них. Камери повинні працювати у фойє та приміщеннях для допитів.

Разом із тим, керівники територіальних підрозділів поліції мають призначити відповідальних співробітників, які будуть стежити за тим, щоб поліцейські не утримували затриманих громадян силою, і щоб у нічний час у відділках не було співробітників, які не залучені до охорони громадського порядку.

"Вони ж повинні будуть щодоби проглядати заяви про правопорушення та виявляти ті, де йдеться про протиправні дії поліцейських", – наголосив Осадчук.

Facebook Андрія Осадчука

Facebook Андрія Осадчука

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