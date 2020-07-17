Підозри Вовку і Ко: в НАБУ опублікували 45-хвилинний фільм про "захоплення влади" суддями ОАСК

Борис Бондар Розслідування 21:18, 17.07.2020 Оновлено: 21:44, 17.07.2020

Главу Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка і ще шістьох суддів підозрюють в ухваленні замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Про це розповіли в фільмі Національного антикорупційного бюро України "Зловживання в ОАСК: нові епізоди". Суддю Вовка також підозрюють у спробі захоплення влади в системі судоустрою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За інформацією НАБУ, очолюваний Вовком ОАСК ухвалив рішення про відсутність коаліції у Верховній Раді в 2019 році. Воно дало можливість розпустити парламент для помсти діючій на той час владі.

У фільмі розповіли, що глава ОАСК і його заступник Аблов вигадали план, згідно з яким стороння особа подала позов про заборону широкому колу держслужбовців виїжджати за кордон після проведення виборів президента в 2019 році.

У такий спосіб Вовк хотів продемонструвати свою владу, а також залякати і помститися ексчиновникам. Передбачалося ввести заборону на виїзд держслужбовців до розгляду справи по суті.

Крім того, главу ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя.

У фільмі НАБУ оприлюднені телефонні розмови Вовка з різними людьми. Зокрема, з одним із суддів він обговорював свою можливу участь у позачергових виборах до Ради ОАСК.

Суддя: "Пашо, що будемо робити, як владу захоплювати?"

Вовк: "Головне її не втратити, Ігоре".

...

Суддя: "А я за судову говорив. Нах*й йому і законодавча. Я за будь-яке беззаконня в судовій гілці влади".

Вовк: "Законопроєкти роби. Треба нав'язувати порядок денний".

Також Вовка підозрюють у втручанні в роботу Конституційного суду України, Центральної виборчої комісії, Національного агенства з протидії корупції, а також Верховного суду.

"Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії за місцем роботи і проживання як суддів ОАСК, так і інших учасників злочинної схеми. Наведені аудіозаписи є лише частиною великого масиву інформації", – вказали в НАБУ.

Також у бюро відзначили, що в справі фігурують посадові особи судової гілки влади, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, народні депутати України, керівники центральних органів державної влади та інших правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ в п'ятницю, 17 липня, оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

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