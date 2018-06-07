Підняв прапор України: з полону терористів звільнили студента з Вінниці

Співробітники Служби безпеки України звільнили з полону терористів "ЛНР" студента одного з вінницьких університетів.

"Правоохоронці встановили, що уродженець Луганщини у 2017 році разом із батьками поїхав до тимчасово непідконтрольного українською владою Луганська для вирішення майнових питань. Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняв на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу", - повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що терористи затримали хлопця і насильно утримували в будівлі місцевої пенітенціарної установи.

"При цьому українських бранців допитували представники так званого "МДБ ЛНР", які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску. Унаслідок ефективної оперативної комбінації співробітники СБ України вивели незаконно затриманого юнака на підконтрольну українській владі територію та повернули до Вінниці. За матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України", - резюмували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи активізували на Донбасі і періодично хапають в полон українських військових. Так, 26 травня зникли після висунення до передового посту воїни ЗСУ. 3 червня з'явилося відео "прес-конференції" з ними.

Як з'ясувалося, бійців захопила ворожа диверсійно-розвідувальна група. За два дні до цього в зоні бойових дій також зник військовий, який опинився в полоні терористів.

28 травня бойовики опублікували відео допиту. Він був затриманий в Докучаєвську на лінії розмежування.