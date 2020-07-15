Підліток зі Львівщини втік на Донбас, щоб потрапити до лав ООС: поліція показала сміливця

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на блокпосту біля міста Слов'янськ Донецької області розшукали 17-річного мешканця Пустомитівського району Львівщини.

Хлопець втік із дому, аби навмисне потрапити до складу ООС. Про це повідомляє поліція Львівської області на сторінці у Facebook.

Зазначається, що із заявою про зникнення свого сина, Дениса Лагодича, до правоохоронців 13 липня звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. За його словами, підліток пішов із дому й опісля зв'язок із ним було втрачено.

17-річний Денис втік із дому, щоб долучитися до складу ООС (Facebook Національна поліція Львівської області)

Копи оголосили неповнолітнього в розшук, до операції з його пошуку залучили працівників ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції, оперативників та фахівців інших служб і підрозділів поліції Львівщини. Крім цього, орієнтування на безвісно зниклого розіслали у територіальні підрозділи Нацполіції.

Розшукати хлопця вдалося вже у зоні проведення ООС. Свій вчинок він пояснив прагненням приєднатися до військових та "зі зброєю в руках захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави".

"Правоохоронці порадили Денису зачекати декілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачений законом спосіб", – йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що хлопець здоровий та неушкоджений, поліцейські запевнили, що повернуть його додому.

Скриншот повідомлення Facebook Національної поліції Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, останніми днями в зоні ООС на Донбасі спостерігається загострення, підтримувані РФ війська стягують техніку. Так, у звіті СММ ОБСЄ зафіксували наявність на окупованих територіях 11 танків Т-64 та 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" російських терористів.