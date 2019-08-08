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"Підлий каратель": у "ДНР" влаштували істерику через нового командувача ООС

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У "ДНР" видали черговий фейк про ЗСУ, цього разу стверджуючи, що новий командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко погодив із Генштабом випробування нової зброї на Донбасі.

Так, представник "управління народної міліції ДНР" Руслан Баклан (Данило Безсонов) заявив, що українські військові нібито планують здійснити обстріл "республіки" осколково-фугасними артилерійськими снарядами ОФ-29.

Відповідним відео на своїй сторінці в Twitter поділився блогер Necro Mancer. "Підлий каратель Кравченко хоче випробувати на мирних донецьких кошенятах жахливі бімби", – пожартував він.

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Фейк "ДНР" про Володимира Кравченка

Фейк "ДНР" про Володимира Кравченка

Колаж

За словами Баклана, випробування на Маріупольському напрямку нібито планує провести 406-а окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі російська пропаганда
Особа
Володимир Кравченко
Місце
Україна
Теги
фейки Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу ООС Збройні сили України
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