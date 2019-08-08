"Підлий каратель": у "ДНР" влаштували істерику через нового командувача ООС

У "ДНР" видали черговий фейк про ЗСУ, цього разу стверджуючи, що новий командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко погодив із Генштабом випробування нової зброї на Донбасі.
Так, представник "управління народної міліції ДНР" Руслан Баклан (Данило Безсонов) заявив, що українські військові нібито планують здійснити обстріл "республіки" осколково-фугасними артилерійськими снарядами ОФ-29.
Відповідним відео на своїй сторінці в Twitter поділився блогер Necro Mancer. "Підлий каратель Кравченко хоче випробувати на мирних донецьких кошенятах жахливі бімби", – пожартував він.
Фейк "ДНР" про Володимира Кравченка
Колаж
За словами Баклана, випробування на Маріупольському напрямку нібито планує провести 406-а окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.
# Баклан : АААА! Богомерзких Турчинов ... Тьху. АААА! Підлий каратель Кравченко хоче відчувати на мирних донецьких кошенят жахливі Бімби. Куди дивиться світова опчественность? https://t.co/EtGYnIzC38 pic.twitter.com/dYZNjtmSl3- Necro Mancer (@ 666_mancer) August 8, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка 5 серпня.
Новина про нового командувача Операції Об'єднаних сил на Донбасі викликала бурхливу реакцію серед російських пропагандистів.
Так, Ольга Скабєєва закотила в прямому ефірі скандал із цього приводу і перейшла на образи. Вона злякалася, що Кравченко піде в наступ на Кремль, і обізвала його русофобом.
У "ДНР" заявили, що справою всього життя Кравченка є боротьба з Росією і що він є одним із найбільш принципових генералів сучасної армії України.
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