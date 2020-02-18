Підла атака терористів на Донбасі: Україна підготувала жорстку відповідь

Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом обстрілу 18 лютого 2020 року збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об'єднаних сил у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ОГУ. Терористам закидають ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність України) і ч. 5 ст. 260 КК (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань).

За даними слідства, окупанти вели обстріл по українських захисниках із забороненого Мінського угодами озброєння. Ворог використовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Бій під Золотим: Офіс генпрокурора відкрив провадження depo.ua

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п'ятеро отримали поранення.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво – управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 лютого збройні формування РФ пішли в атаку на Донбасі. Внаслідок цього ЗСУ зазнали важких втрат.

У мережі почали з'являтися відео боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії.

У зв'язку з кривавими зіткненнями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки та оборони України збереться на екстрене засідання.

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