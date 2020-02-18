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18 лютого • оновлено в 16:41
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/ Розслідування

Підла атака терористів на Донбасі: Україна підготувала жорстку відповідь

5.1т
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Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом обстрілу 18 лютого 2020 року збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об'єднаних сил у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ОГУ. Терористам закидають ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність України) і ч. 5 ст. 260 КК (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань).

За даними слідства, окупанти вели обстріл по українських захисниках із забороненого Мінського угодами озброєння. Ворог використовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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Бій під Золотим: Офіс генпрокурора відкрив провадження

Бій під Золотим: Офіс генпрокурора відкрив провадження

depo.ua

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п'ятеро отримали поранення.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво – управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Бій під Золотим Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Порушений баланс в розташуванні Українських військових через розведення(фланги неприкриті). Під суд тих,хто дав наказ на розведення в даному районі.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
По итогу, обвинив во всем "подлых москалей", одни украинцы (в виде прокурорских) пересадят других украинцев (в виде ополченцев). И все...
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Ukraine The
Ukraine The
" и ч. 5 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований).".....Вот по этой статье хоть один олигарх со своими карманными армиями был осуждён? Например тот же Беня.
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