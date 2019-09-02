Підла атака "Л/ДНР" обернулася трагедією для ЗСУ

Український воїн загинув на Донбасі 2 вересня в результаті ворожого обстрілу з боку "Л/ДНР".

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Боєць отримав поранення несумісне з життям у результаті ворожого обстрілу.

"Обставини події з'ясовуються робочою групою. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – йдеться в повідомленні.

За минулу добу українських воїнів обстріляли 15 разів. З початку цієї – режим припинення вогню був порушений двічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування ДНР використовують місцеве населення як "саперів-самогубців".

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