"Підкладають у взуття какашки і плюють у спину": на Харківщині підлітки залякали всю школу

У Куп'янську Харківської області у школі № 6 група підлітків влаштувала справжній терор молодшим учням. Так, хлопці можуть зайти під час уроку в роздягальню, наплювати комусь у взуття або навіть підкласти в черевики "какашки".

Вони ображають інших, плюють їм у спину, матюкають. На зауваження вчителів не реагують. Вершиною цього айсберга стало побиття шестикласника Даміра, після якого спалахнув скандал, пишуть "Факти".

Це сталося в роздягальні біля спортзалу. Агресивні учні 8-го класу били дитину по голові доти, доки вона не втратила свідомість. У результаті 11-річний Дамір потрапив до лікарні з травмою голови, забоями і набряком обличчя.

Потерпілий хлопчик Дамір "Факти"

"Це триває вже не перший рік, — розповіла мама одного з учнів. — Ці двоє хлопчаків спеціально бруднять іншим дітям речі. Заходять у роздягальні і, поки діти на фізкультурі, обпльовують чужі портфелі, топчуться по куртках, вимазують штани крейдою. Знаю, що вони так зіпсували черевики однієї дитину і викинули їх у сміттєвий бак. Після побиття Даміра вся школа на вухах. Ми сподівалися, що тепер уже все це припиниться. Але ні. Ці "дітки" продовжують знущатися з інших. Як і раніше, ображають , бігають із запальничками і погрожують підпалити дітям волосся".

Директор школи Людмила Лакішек стверджує, що булінгу в її навчальному закладі немає.

"Буллінг — це багаторазове знущання. А у цих хлопчиків були нормальні стосунки, вони дружили. Один хлопчик сховав кросівки. Водночас Дамір показав, де ці кросівки. Хлопчик дає Даміру ляпаса — і тут же каже "вибач", ну як це у дітей буває. Дамір його вибачає. У цей час м'яч кидається і вдаряється об стінку і просто в обличчя Даміру. Але цей м'яч кинув уже інший школяр — хлопчики перекидалися м'ячем", — заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові 16-річний підліток через ревнощі вбив 14-річну дівчинку. Бездиханне тіло з численними ножовими пораненнями поліція виявила на вулиці Набережній.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся