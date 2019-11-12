Підкинув на поріг: на Черкащині чоловік задушив знайому

На Черкащині, просто на порозі власного будинку знайшли тіло вбитої молодої жінки. Накритий ковдрою труп виявив її співмешканець

Інцидент трапився в одному з сіл Чорнобаївського району області, повідомляє пресслужба ГУНП в Черкаській області на своєму офіційному сайті.

Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що жінку задушено. Крім того, вийшли на ймовірного вбивцю. На момент вбивства він був п’яним. Зі своєю жертвою чоловік був знайомий, разом з друзями вони поверталися машиною зі свята. Прямо в автівці він і задушив дівчину. Коли ж під’їхали до її будинку, сказав присутнім, що вона спить. Відніс її тіло до порогу будинку, залишив там, прикрив ковдрою і втік.

Чоловік задушив свою знайому на Черкащині vlasno.info

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Нині триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: черкащанин забив залізним прутом свого друга. Тіло загиблого сховав у вигрібній ямі в своєму дворі.

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