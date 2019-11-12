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12 листопада • оновлено в 18:53
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Підкинув на поріг: на Черкащині чоловік задушив знайому

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На Черкащині, просто на порозі власного будинку знайшли тіло вбитої молодої жінки. Накритий ковдрою труп виявив її співмешканець

Інцидент трапився в одному з сіл Чорнобаївського району області, повідомляє пресслужба ГУНП в Черкаській області на своєму офіційному сайті.

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Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що жінку задушено. Крім того, вийшли на ймовірного вбивцю. На момент вбивства він був п’яним. Зі своєю жертвою чоловік був знайомий, разом з друзями вони поверталися машиною зі свята. Прямо в автівці він і задушив дівчину. Коли ж під’їхали до її будинку, сказав присутнім, що вона спить. Відніс її тіло до порогу будинку, залишив там, прикрив ковдрою і втік.

Чоловік задушив свою знайому на Черкащині

Чоловік задушив свою знайому на Черкащині

vlasno.info

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Нині триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: черкащанин забив залізним прутом свого друга. Тіло загиблого сховав у вигрібній ямі в своєму дворі.

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Місце
Україна Черкаси
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