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29 листопада • оновлено в 11:34
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Підірвалися на власній міні: Росія зазнала великих втрат на Донбасі

5.2т
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали серйозних санітарних втрат 27 листопада. Так, група терористів підірвалася на власній міні.

Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), уточнивши, що всі загарбники були з одного підрозділу.

"Втрати російсько-окупаційних військ 27 листопада склали: санітарні (300) – шестеро (4-а ОМСБр). Підрив на міні. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав він у зведенні.

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Вибух міни

Вибух міни

etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська почали вести активну пропаганду для залучення рекрутів до лав бойовиків на Донбасі. Через брак призовників вони вербують людей через так звані "патріотичні" громадські організації.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
опять неведомые "россияне"... ох придет время и вы за КАЖДУЮ свою ложь ответите, до.лбаебы!
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1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Верьте в байки Штирлица! )))
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Xозяин Xoxлов, GLORY TO UKRAINE-DEATH TO ENEMIES!!!Вот так,дурень!
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1
фил филька
фил филька
на какой территории погибло больше детей: на подконтрольной или неподконтрольной? вот вам и объяснение кто есть кто
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2
2 из 4 ответов | показать все
фил филька
фил филька
Добрыня ., тот кто прячется за женщинами и детьми хуже того кто по этим женщинам и детям стреляет?! если у тебя будет выбор спрятаться за спиной ребенка или убить его, ты выберешь второе?
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2
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Добрыня .
Добрыня .
фил филька, https://www.youtube.com/watch?v=CsGfCTK6_qQ
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