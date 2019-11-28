Підірвалися на власній міні: Росія зазнала великих втрат на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали серйозних санітарних втрат 27 листопада. Так, група терористів підірвалася на власній міні.

Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), уточнивши, що всі загарбники були з одного підрозділу.

"Втрати російсько-окупаційних військ 27 листопада склали: санітарні (300) – шестеро (4-а ОМСБр). Підрив на міні. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ!" – написав він у зведенні.

Вибух міни etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська почали вести активну пропаганду для залучення рекрутів до лав бойовиків на Донбасі. Через брак призовників вони вербують людей через так звані "патріотичні" громадські організації.

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