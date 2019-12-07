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7 грудня • оновлено в 17:14
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/ Розслідування

Підійшли дуже близько: в спецоперації "Альфи" на Донбасі припустилися фатальної помилки

9.2т
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Стало відомо, що бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ, загиблі 1 грудня на Донбасі, припустилися фатальної помилки під час спецоперації.

Вони підійшли дуже близько до позицій супротивника, тому їх помітили. Про це "Стране" повідомило джерело в Службі безпеки України.

"Їм довелося швидко йти – підстрелити могли в будь-який момент, вони бігли. І реально наткнулися на міну, на "нулі" майже все заміновано, один з групи просто під час бігу випадково відхилився від маршруту відходу", - розповіло джерело.

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Виявилося, що спеціальна група складалася з трьох осіб. Дмитро Каплунов загинув відразу, а Денис Волочай був дуже важко поранений, тому третій член групи прийняв рішення його рятувати.

"Тіло Каплунова забрати він фізично не міг. Але дотягнути Волочаєва живим до наших позицій теж не вдалося", - повідомили в СБУ.

Загиблі Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв

Загиблі Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв

Пресслужба СБУ

За словами офіцера, метою групи було з'ясувати інформацію, що надійшла напередодні, про те, що з "того боку" на позиції сепаратистів зайшла російська станція радіоелектронної боротьби й там відбувається обладнання позицій для важкої артилерії.

"По суті, цей район – близько Старої Ласпи "сірий". Між позиціями ВСУ і "ДНР" там досить велика відстань – понад півтора кілометра. Тому цю сіру" ділянку завжди вважали спокійною. Але напередодні за допомогою радіоперехоплення були виявлені незрозумілі шуми в ефірі, а інформатори з "того боку" повідомили, що на позиціях сепаратистів з'явилася якась нова техніка", - розповіло джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Донецьк
Тег
Служба безпеки України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
значит с самого начала укроЗМИ врали нам?
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1
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Погибли они , дескать , случайно во время отхода подорвавшись на минах. На самом деле все это неважно, так как в данном случае в отношении дикорастущих по службе полковников был совершен Акт высшей справедливости -воздаяние как непосредственным исполнителям убийства командира батальона "Сомали» Михаила Толстых ( Гиви) и организаторам убийства Главы ДHP Александра Захарченко . Они получили своё, как и полковник ГУР МО ВС Украины, Максим Шаповал – организатор убийства Арсения Павлова ( Моторолы) , командира «Спарты»
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5
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Питон Каа
Питон Каа
Два этнических русских сдохли за интересы украинских скакуасов и их американских хозяев...
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