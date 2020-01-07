Підіграють Путіну? Штаб ООС зробив заяву про підлість ОБСЄ на Донбасі

Команда СММ ОБСЄ звинуватила українських військовослужбовців у порушеннях Мінських угод на Донбасі.
Як йдеться в заяві пресцентру штабу ООС, у звітах моніторингової місії від 4 і 6 січня було сказано, що ЗСУ порушили умови відведення озброєння, а саме зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".
"Розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння", – підкреслили в штабі ООС.
Згідно з Мінськими домовленостями, відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗО, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів в домовленостях не йдеться.
"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ під час надання чутливої інформації оборонного характеру", – стверджується в заяві.
ОБСЄ підіграли Путіну, ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.
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