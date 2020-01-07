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7 січня • оновлено в 18:10
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/ Розслідування

Підіграють Путіну? Штаб ООС зробив заяву про підлість ОБСЄ на Донбасі

8.3т
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Команда СММ ОБСЄ звинуватила українських військовослужбовців у порушеннях Мінських угод на Донбасі.

Як йдеться в заяві пресцентру штабу ООС, у звітах моніторингової місії від 4 і 6 січня було сказано, що ЗСУ порушили умови відведення озброєння, а саме зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

"Розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння", – підкреслили в штабі ООС.

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Згідно з Мінськими домовленостями, відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗО, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів в домовленостях не йдеться.

"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ під час надання чутливої інформації оборонного характеру", – стверджується в заяві.

ОБСЄ підіграли Путіну, ілюстрація

ОБСЄ підіграли Путіну, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как так то хoхлы? Вы недавно только обрадовались что ОБСЕ возглавила страна-друг Украины, Албания) И такой подлый удар в спину от друга) https://www.obozrevatel.com/abroad/strana-drug-ukrainyi-vozglavila-obse-donbass-v-prioritete.htm
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0
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну так макнуть face about the table! Кастрюли, чувствуете ветер перемен?
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филя филя
филя филя
упоротые нацики и что то нарушили? да ну это же святые! их место вообще на небесах, пусть туда отправляются))
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