Підігнали "Іскандери": Росія почала серйозні навчання біля кордону з Україною

У Західному військовому окрузі Росії розпочалися військові навчання по "захисту від зброї масового ураження", в яких задіяні комплекси "Іскандер" і системи С-400.

Як повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на прес-службу Західного військового округу (ЗВО) армії РФ, в заходах беруть участь понад 30 тис. військовослужбовців і близько 5 тис. одиниць бойової та спеціальної техніки.

"У середу в з'єднаннях і військових частинах ЗВО і Балтійського флоту почалося тренування із захисту від зброї масового ураження. На аеродромах і в призначених районах розгорнуті пункти спеціальної обробки і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-зарядні машини оперативно тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і зенітних ракетних комплексів С-400", - повідомили в прес-службі.

Тренування проходить в частинах, дислокованих в Москві і Санкт-Петербурзі, а також в Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курській, Смоленській, Івановській, Псковській і Нижегородській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія провела масштабні навчання біля кордону з Україною і в окупованому Криму.