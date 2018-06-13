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Підігнали "Іскандери": Росія почала серйозні навчання біля кордону з Україною

1.2тЧитати новину російською

У Західному військовому окрузі Росії розпочалися військові навчання по "захисту від зброї масового ураження", в яких задіяні комплекси "Іскандер" і системи С-400.

Як повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на прес-службу Західного військового округу (ЗВО) армії РФ, в заходах беруть участь понад 30 тис. військовослужбовців і близько 5 тис. одиниць бойової та спеціальної техніки.

"У середу в з'єднаннях і військових частинах ЗВО і Балтійського флоту почалося тренування із захисту від зброї масового ураження. На аеродромах і в призначених районах розгорнуті пункти спеціальної обробки і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-зарядні машини оперативно тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і зенітних ракетних комплексів С-400", - повідомили в прес-службі.

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Тренування проходить в частинах, дислокованих в Москві і Санкт-Петербурзі, а також в Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курській, Смоленській, Івановській, Псковській і Нижегородській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія провела масштабні навчання біля кордону з Україною і в окупованому Криму.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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