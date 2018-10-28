''Підхімічило Армянськом'': курорт Криму запанікував через викиди

Жителі м. Джанкой на півночі анексованого Криму помітили на листках підозрілий "іржавий" наліт, який раніше спостерігався в Армянську, де від викиду кислоти в повітря сталася екологічна катастрофа.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповіла блогер із ніком "RoksolanaToday&Крым". Вона також оприлюднила фотографії, зроблені в місті.

"У курортному Джанкої переживають, що їх підхімічило Армянськом", - написала блогер.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

У курортному Джанкої переживають, що їх подхимичиться Вірменському pic.twitter.com/nsYjZi8sdq - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні жителі Армянська почали скаржитися на погане самопочуття і нетипово забруднене повітря. Окупаційна влада довго ігнорувала цей факт, проте 4 вересня нарешті визнала екологічну катастрофу і евакуювала дітей з міста. 14 вересня через повторні викидихімікатів з кислотонакопичувача заводу в місті повідомили про введення надзвичайного стану.

Катастрофа не оминула і материкову частину України — жителі Херсонщини відчули схожі з кримчанами симптоми отруєння.

Режим НС у Армянську незабаром скасували, однак на початку жовтня містяни знову почали скаржитися на неприємний запах і появу іржі на побутових предметах після хіматаки.