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''Підхімічило Армянськом'': курорт Криму запанікував через викиди

2.1тЧитати матеріал російською

Жителі м. Джанкой на півночі анексованого Криму помітили на листках підозрілий "іржавий" наліт, який раніше спостерігався в Армянську, де від викиду кислоти в повітря сталася екологічна катастрофа.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповіла блогер із ніком "RoksolanaToday&Крым". Вона також оприлюднила фотографії, зроблені в місті.

"У курортному Джанкої переживають, що їх підхімічило Армянськом", - написала блогер.

Новини
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''Підхімічило Армянськом'': курорт Криму запанікував через викиди

twitter.com/KrimRt

''Підхімічило Армянськом'': курорт Криму запанікував через викиди

twitter.com/KrimRt

''Підхімічило Армянськом'': курорт Криму запанікував через викиди

twitter.com/KrimRt

''Підхімічило Армянськом'': курорт Криму запанікував через викиди

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні жителі Армянська почали скаржитися на погане самопочуття і нетипово забруднене повітря. Окупаційна влада довго ігнорувала цей факт, проте 4 вересня нарешті визнала екологічну катастрофу і евакуювала дітей з міста. 14 вересня через повторні викидихімікатів з кислотонакопичувача заводу в місті повідомили про введення надзвичайного стану.

Катастрофа не оминула і материкову частину України — жителі Херсонщини відчули схожі з кримчанами симптоми отруєння.

Режим НС у Армянську незабаром скасували, однак на початку жовтня містяни знову почали скаржитися на неприємний запах і появу іржі на побутових предметах після хіматаки.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
Екологіявикид кислотифотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Это новое природное явление. Армянский фотосинтез. А то, что лёгкие с ушами отпадают — не беда. Никто и не говорил, что в России легко будет.
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