Підчистили Вікіпедію: Росію спіймали на хитрості після катастрофи МАУ в Ірані

У російській версії Вікіпедії одразу після катастрофи літака МАУ відредагували статтю про ракетний комплекс "Тор", з якого збили лайнер.

На цей нюанс звернув увагу на своїй сторінці у Facebook журналіст, експрессекретар "Укроборонпрому" Олег Катков.

"Маленький штрих щодо збитого в Ірані Boeing: росіяни знову правлять Вікіпедію, як і у випадку з MH17 у 2014 році. У старій версії зазначено, що "Тор" може самостійно збивати цілі в автоматичному режимі, без участі оператора. У новій – мовляв, потрібна команда оператора", – пише він.

Старий і відредагований варіант статті про "Тор" на Вікіпедії Facebook Олега Каткова

ЗРК "Тор" Facebook Олега Каткова

За словами журналіста, це доказ вельми незграбної спроби росіян врятувати репутацію своєї військової розробки. До того ж, у старій версії тексту стверджувалося, що система "Тор" збиває всі військові цілі. А вже у відредагованому варіанті формулювання пом'якшили до "захоплює всі повітряні цілі".

"Навіщо так незграбно вибілювати? Якщо російський "Тор" в автоматичному режимі збиває сам усе, що тільки може, – це надпотужний удар по Кремлю і його продажу зброї, як мінімум тих-таки "Торів". У разі ж необхідності натискання людиною кнопки "пуск" – це людський фактор", – пояснює Катков розрахунок країни-агресора.

Коментар розробника ЗРК "Тор" про систему Facebook Олега Каткова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

кремлівські пропагандисти влаштували цілу істерію довкола трагедії зі збитим українським лайнером МАУ.

Намагаючись спростувати причетність Ірану до ракетної атаки, рупори путінського режиму висували найнеймовірніші версії та навіть звинувачували в НП ЗСУ і США.

Крім того, заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що російські депутати засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 в Тегерані, але вважають, що на такий удар його нібито спровокували США.

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