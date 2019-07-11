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Трагедія з колоною ЗСУ на Донбасі: в ООС пояснили роль глави Донеччини

16.2т Читати матеріал російською

Новий глава Донецької області Павло Кириленко їздив у район Гранітного, де терористи обстріляли українську вантажівку КрАЗ, без супроводу військових.

Про це OBOZREVATEL заявили у штабі Операцій Об'єднаних Сил. "Ймовірно, голова обласної адміністрації здійснював свій об'їзд довірених йому територій. Жодних спільних заходів із ним у нас не було. А КрАЗ виконував свої завдання", – повідомили у пресслужбі ООС.

Підбитий КрАЗ

Підбитий КрАЗ

Український військовий портал

Також очевидці повідомляють, що кілька джипів супроводу губернатора перебували на виїзді з Гранітного в напрямку КПП "Гнутове". Туди ж під'їхала і вантажівка. Керований снаряд влучив саме в військову вантажівку, автомобілі кортежу Кириленка не постраждали.

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Загиблий Антон Фака

Загиблий Антон Фака

Facebook Анастасії Бортник

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Бійцем ЗСУ, який загинув під час обстрілу Гранітного, виявився військовослужбовець 1997 року народження з Миколаєва, молодший сержант 406-ї окремої артилерійської бригади Військово-Морських Сил України Антон Фака.

  • Раніше на Донбасі, поблизу населеного пункту Водяне, російські окупанти обстріляли санітарне авто ООС. В результаті двоє військових медиків загинули. Загиблими виявилися Сергій Майборода та Ірина Шевченко.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
ООС загинув боєць Донбас
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