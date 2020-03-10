Серед загиблих у страшній ДТП у Любарі Житомирської області була Альона С. разом із однорічною дочкою Емілі. Жінка їхала з Хмельницького в аеропорт Києва на таксі, щоб звідти летіти до чоловіка в Італію.

Як розповіла OBOZREVATEL сестра загиблої Анна Супрун, Емілі була єдиною та довгоочікуваною дитиною Альони.

"Тепер їх немає. Це дуже боляче!" – каже жінка.

У страшній ДТП загинула 35-річна Альона з однорічною дочкою, а також двоє водіїв

Вижив лише один

Анна повідомила, що сестра з дочкою гостювала у неї два місяці. В аеропорт сім'я попросила відвезти знайомого таксиста. Оскільки в автомобілі Daewoo Lanos не було дитячого крісла, вирішили їхати до Києва на невеликій швидкості. Відстань у 100 км від Хмельницького до Любара, за словами Анни, водій проїхав за одну годину 45 хвилин.

"Влітку я збиралася в гості до Альони в Італію. У нас було стільки планів... Але все перекреслив чорний BMW", – зазначила Анна.

У ДТП загинула 35-річна Альона та її однорічна донька

За даними поліції, аварія трапилася через те, що 23-річний водій BMW, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся з Lanos, в якому перебувала Ольона з донькою.

В результаті жінка і обидва водії загинули на місці пригоди. Дитину медики доправили в лікарню, де вона померла від отриманих травм. У ДТП вижив лише 25-річний пасажир BMW, його стан сьогодні важкий.

Нетверезе керування авто?

Сестра загиблої каже, що водій BMW нісся по населеному пункту на великій швидкості. "Зі мною зв'язувалися очевидці ДТП, які повідомили, що стрілка спідометра в авто зупинилася на позначці 150 км/год. Є люди, які стверджують, що водій BMW був у нетверезому стані", – уточнила вона.

Аварія трапилася в Любарі Житомирської області

Анна запевняє, що робитиме все від неї залежне, аби розслідування трагедії було об'єктивним.

"Водій, який віз мою сестру з племінницею, чесно виконував свою роботу. Він послухав моє прохання і віз пасажирів із невисокою швидкістю. У нього самого залишилося двоє дітей 8 і 12 років", – зазначила Супрун.

У Любарі в ДТП загинули четверо осіб

У пресслужбі ГУ Національної поліції в Житомирській області нашому виданню повідомили, що результатів експертизи на наявність алкоголю у водіїв ще немає. Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Куп'янську Харківської області автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з КамАЗом. Водій і пасажири легкового авто загинули.

Протягом січня 2020 року в Україні в ДТП загинули 270 осіб. Це на 45 відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року.

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