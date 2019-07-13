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Під Житомиром сталася кривава ДТП з кінною підводою: є загиблі

32.1т Читати матеріал російською

У Новоград-Волинському районі Житомирської області в ніч на 13 липня сталася смертельна ДТП з кінним возом і двома легковиками.

Як передає прес-служба поліції, аварія сталася поблизу с. Пищев на 252 км автодороги Київ-Чоп біля 3:40

Сталося зіткнення автомобіля "Опель Корса" з 35-річним львовьяніном за кермом з гужовим возом, керуючий якої розгортався у невстановленому місці. Легковик з'їхав в кювет, а на коней наїхав водій "Опель Омега", який рухався з учасниками ДТП в попутному напрямку.

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В результаті аварії від отриманих травм загинула пасажирка підводи. Її керівник і ще один пасажир були доставлені в лікарню, проте врятувати їх не вдалося.

Також медична допомога без госпіталізації надавалася пасажирам автомобіля "Опель Корса", львів'янкам 2005 і 1994 років народження. Водії обох легковиків не постраждали.

Аварія під Новоград-Волинським

Аварія під Новоград-Волинським

zt.npu.gov.ua

Аварія під Новоград-Волинським

Аварія під Новоград-Волинським

zt.npu.gov.ua

Аварія під Новоград-Волинським

Аварія під Новоград-Волинським

zt.npu.gov.ua

Аварія під Новоград-Волинським

Аварія під Новоград-Волинським

zt.npu.gov.ua

Аварія під Новоград-Волинським

Аварія під Новоград-Волинським

zt.npu.gov.ua

Поліцейські попередньо кваліфікували подію по ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ-Чоп у Житомирській області 12 липня легковий автомобіль в'їхав у вантажівку. В результаті пасажир першого авто загинув на місці події.

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Місце
Україна Житомир
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Novikova Irina
Novikova Irina
.......Под Житомиром произошло кровавое ДТП с конной повозкой..... Вкраина, пока еще частично, перешла на конную тягу!!! Сказываются санкции РФ , касательно горючих материалов!!! Вон вжэ пан прэзыдэнт був у Канади , та заказав там гарматы на конной тяге, а также такие же танки и авиацию!!!
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Обосс, пиши самое главное.. Покуй не каклов.. Что с конями?? Живы?? Здоровы??
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васильевич василий
васильевич василий
Вся украина скоро будет на конной тяге .
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