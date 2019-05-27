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/Розслідування

Під Житомиром масштабна ДТП із фурою: опубліковані фото з місця події

10.1тЧитати матеріал російською

У Житомирській області сталася велика аварія за участю автоцистерни. В результаті рух трасою був частково заблокований.

ДТП відбулася вранці 27 травня в Коростишівському районі на трасі Київ – Чоп. Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Житомирщини, під час руху в тягача, який перевозив цистерну з бітумом, лопнуло колесо.

"Після цього автомобіль зіткнувся з відбійником, внаслідок чого цистерна перекинулася, перекривши обидві смуги в напрямку столиці", – зазначили в поліції.

ДТП у Житомирській області

ДТП у Житомирській області

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За щасливим збігом обставин у цій ДТП ніхто не постраждав. Нині на ділянці утворилася тягучка. Рух транспортного потоку організовано на зустрічній смузі.

Під час руху у вантажівки лопнуло колесо

Під час руху у вантажівки лопнуло колесо

На ділянці траси утворився затор

На ділянці траси утворився затор

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області легковий автомобіль врізався в мопед, на якому їхав 15-річний школяр із 7-річною сестричкою. Діти загинули на місці події.

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Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаЖитомир
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
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