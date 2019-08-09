Під Житомиром BMW влетів у маршрутку з пасажирами: десятки постраждалих. Фото і відео ДТП

У п'ятницю, 9 серпня, біля села Тетерівка Житомирської області зіткнулися мікроавтобус і автомобіль "BMW", у результаті чого постраждали 24 особи.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Житомирській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

ДТП трапилося о 13:11 на трасі "Житомир-Чернівці". Попередньо встановлено, що водій автомобіля "BMW", рухаючись у напрямку Житомира, при обгоні виїхав на узбіччя дороги, де не впорався з керуванням.

ДТП на Житомирщині Пресслужба Нацполіції

Через це машина виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen LT35D сполученням "Житомир-Хмельницький".

Після зіткнення легковий автомобіль загорівся. На місце аварії прибула поліція й екстрені служби.

Відзначається, що травми різного рівня тяжкості отримали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика, серед них – 3 дітей. Загиблих немає.

ДТП на Житомирщині Пресслужба Нацполіції

ДТП на Житомирщині Пресслужба Нацполіції

ДТП на Житомирщині Пресслужба Нацполіції

Як уточнили в ДСНС, для деблокування потерпілих і гасіння авто, яке загорілося, залучили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. У зв'язку з оформленням ДТП рух автодорогою "Житомир-Чернівці" тимчасово обмежили, організувавши об'їзд.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на трасі Одеса – Рені поблизу села Удобне трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули 4 особи.

За даними Департаменту патрульної поліції, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1 688 осіб і майже 17 тис. отримали травми. Всього зафіксовано 86 тисяч аварій за 2019 рік.

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