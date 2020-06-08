Під землею понад 100 осіб: у "ЛНР" шахтарі влаштували бунт

В окупованому Росією місті Антрацит на Луганщині працівники шахти "Комсомольська" влаштували акцію протесту через затримку зарплати за березень і квітень.

Водночас так звана влади "ЛНР" закрила Антрацит, Свердловськ і Ровеньки, ввівши карантин і оточивши їх блокпостами. Відповідна інформація з'явилася в одному з Telegram-каналів, де опубліковано відеозвернення матерів і дружин шахтарів, які декілька днів не піднімаються на поверхню (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами працівників, вони попередили "міністра вугільної промисловості "ЛНР" Павла Мальгіна, що ситуація з нерегулярними виплатами може привести до соціального вибуху. Проте їхні вимоги ігнорують і тільки погрожують звільненням.

В "ЛНР" бунтують шахтарі

Крім цього, в місті вже третій день не працює мобільний зв'язок від оператора Vodafone і відсутня можливість користуватися соцмережами.

"Окупанти стверджують, що трапилася аварія на непідконтрольній їм території. Але місцеві жителі обговорюють чутки про те, що компанія перестане працювати на непідконтрольних Києву територіях. Подейкують також, що в "ЛНР" заблокували можливість відвідування соцмережі "ВКонтакте", – йдеться в повідомленні.

В "ЛНР" бунтують шахтарі Скриншот

Про це у Facebook написав і журналіст Ігор Жеведь. Він зазначив, що шахтарів у "ЛНР" просто "довели до ручки". Адже бунтує вже третя шахта, а на вулицях шахтарських містечок почали з'являтися флаєри із закликом продовжувати протест.

За непідтвердженими даними, які поширюють у соцмережах, у результаті було заарештовано 14 осіб, водночас частину шахтарів відпустили, а решта досі залишається під землею.

"Гендиректор підприємства "Схід-вугілля" розпорядився рятувальникам не спускати їжу і воду в шахту, однак активістів профспілки вдалося подолати. Їжу і воду шахтарям спускають. В шахті перебували 124 гірників. Одного 8 червня в тяжкому стані підняли нагору. Залишилося 123", – додав Жеведь.

Він також підкреслив, що до шахти "Комсомольська" намагається підключитися і "Білоріченська", але 8 червня шахтарів до неї просто не пустили і взагалі зупинили роботу.

В "ЛНР" бунтують шахтарі Скриншот

В "ЛНР" бунтують шахтарі Скриншот

В "ЛНР" бунтують шахтарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, бунт шахтарів через борги по зарплаті в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрили шахту "Никанор-Нова".

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