Під завалами будинку в Дрогобичі залишилися люди: з'явилася нова інформація

Під завалами житлового будинку в Дрогобичі, який обвалився в ніч на 28 серпня, можуть перебувати ще шестеро осіб.

Уточнену інформацію повідомила співробітник відділу комунікації поліції у Львівській області Іванна Кутна в ефірі ObozTV. Раніше в ДСНС припускали, що під завалами можуть залишатися ще п'ятеро мешканців.

"Зараз в лікарнях вже перебувають семеро постраждалих, з них троє дітей. Також є інформація про двох загиблих – це 62-річний чоловік і 43-річна жінка. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще шестеро осіб", – розповіла Кутна.

За її словами, попередня причина НП – "порушення нормального функціонування об'єктів житлово-комунального господарства".

"Але остаточну причину буде встановлено пізніше під час досудового розслідування", – наголосила представник поліції.

Зараз на місці вибуху в Дрогобичі працюють правоохоронці та рятувальники.

"Наші зусилля спрямовані на те, щоби повністю розібрати завали до рівня першого поверху і переконатися, що під ними немає людей", – повідомив начальник сектора зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

Туровцев додав, що залучені рятувальники із суміжних з Дрогобичем районів, а також приїхали співробітники ДСНС зі Львова та Києва, які спеціалізуються на пошуку людей під завалами.

"Цілий під'їзд зруйнований. Зараз суміжні квартири повністю відселені, цим займаються органи місцевої влади. Визначено готель, де вони проживатимуть. Організовано місце, де вони будуть харчуватися", – зазначив він.

Вибух будинку в Дрогобичі dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 2:46 середи, 28 серпня, в чотириповерховому житловому будинку в Дрогобичі Львівської області (по вул. Грушевського, 101) сталося обвалення, яке повністю зруйнувало один з чотирьох під'їздів.

Під завалами виявлено двох загиблих, ще 5 людей врятовано. 7 постраждалих госпіталізовано. У мережі вже з'явилося моторошні фото з місця НП.

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