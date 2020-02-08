Під Запоріжжям водій збив візок із дитиною на "зебрі": моторошне відео 18+

У місті Енергодар Запорізької області 7 лютого п'яний водій збив візок із тримісячною дитиною на пішохідному переході.

Від удару малюк випав із нього і відлетів на кілька метрів. Дитину госпіталізували з численними травмами, повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Енергодарі en-media.tv

Моторошну пригоду зафіксував відеореєстратор машини, яка зупинилася пропустити маму з дитиною. Як видно на записі, жінка переходила дорогу дотримуючись правил дорожнього руху. Перед "зеброю" один автомобіль пропустив її, проте в наступній смузі "ЗАЗ" не зупинився. Водій на величезній швидкості збив коляску з дитиною. Його 35-річна мама в ДТП не постраждала.

ДТП в Енергодарі en-media.tv

За кермом автомобіля перебував 49-річний місцевий житель. У його крові виявили 1,85 проміле алкоголю. За цим фактом порушили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

ДТП в Енергодарі en-media.tv

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