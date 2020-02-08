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9 лютого • оновлено в 03:07
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Під Запоріжжям водій збив візок із дитиною на "зебрі": моторошне відео 18+

106.6т
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У місті Енергодар Запорізької області 7 лютого п'яний водій збив візок із тримісячною дитиною на пішохідному переході.

Від удару малюк випав із нього і відлетів на кілька метрів. Дитину госпіталізували з численними травмами, повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП в Енергодарі

ДТП в Енергодарі

en-media.tv

Моторошну пригоду зафіксував відеореєстратор машини, яка зупинилася пропустити маму з дитиною. Як видно на записі, жінка переходила дорогу дотримуючись правил дорожнього руху. Перед "зеброю" один автомобіль пропустив її, проте в наступній смузі "ЗАЗ" не зупинився. Водій на величезній швидкості збив коляску з дитиною. Його 35-річна мама в ДТП не постраждала.

ДТП в Енергодарі

ДТП в Енергодарі

en-media.tv

За кермом автомобіля перебував 49-річний місцевий житель. У його крові виявили 1,85 проміле алкоголю. За цим фактом порушили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

ДТП в Енергодарі

ДТП в Енергодарі

en-media.tv

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ізюмі Харківської області на трасі Київ-Харків-Довжанський у результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще одна постраждала.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
п'яний за кермом постраждала дитина ДТП Запоріжжя ДТП
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Dahman Julia
Dahman Julia
Vse pyanye urody za rulem dolzhny otsidet srok v tyurme i byt lisheny prav NAVECHNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1
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Пузій Федір
Пузій Федір
Ідіотка думала , что "яжемать" - і можна нікуди не дивитись, її відчувають п"яні за 1км від переходу.
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0
4
Livesey David
Livesey David
Свинарния во все красе.
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