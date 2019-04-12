Під Запоріжжям у будинку знайшли тіла подружжя: подробиці вбивства

В одному із сіл Запорізької області виявили тіла подружжя в їхньому будинку. У чоловіка була вогнепальна рана голови, а в жінки на шиї – сліди від удушення.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Загиблому чоловікові було 56 років, він пенсіонер, а раніше – службовець Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Начальник прес-служби ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвік підтвердила нашим журналістам загибель двох осіб, проте подробиці не повідомила.

Вбивство сталося в селі під Запоріжжям Google. Maps

"Злочин трапився в одному із сіл Запорізької області. Працюють слідчі, розшук, тому поки не можемо нічого коментувати", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Звенигородці Черкаської області 12 березня у власному будинку було вбито подружжя бізнесменів. Зловмисник проник до приватного будинку, де перебували чоловік, жінка та 90-річна мама загиблої.

Грабіжник вимагав гроші, а коли господарі будинку чинили опір, він їх смертельно поранив, після чого втік, не знайшовши кошти.

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