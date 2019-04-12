|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Під Запоріжжям у будинку знайшли тіла подружжя: подробиці вбивства

2.5тЧитати матеріал російською

В одному із сіл Запорізької області виявили тіла подружжя в їхньому будинку. У чоловіка була вогнепальна рана голови, а в жінки на шиї – сліди від удушення.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Загиблому чоловікові було 56 років, він пенсіонер, а раніше – службовець Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Начальник прес-служби ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвік підтвердила нашим журналістам загибель двох осіб, проте подробиці не повідомила.

Вбивство сталося в селі під Запоріжжям

Вбивство сталося в селі під Запоріжжям

Google. Maps

Новини
Охоронець вистрілив школяру в скроню: всі подробиці НП під Дніпром

"Злочин трапився в одному із сіл Запорізької області. Працюють слідчі, розшук, тому поки не можемо нічого коментувати", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Звенигородці Черкаської області 12 березня у власному будинку було вбито подружжя бізнесменів. Зловмисник проник до приватного будинку, де перебували чоловік, жінка та 90-річна мама загиблої.

Грабіжник вимагав гроші, а коли господарі будинку чинили опір, він їх смертельно поранив, після чого втік, не знайшовши кошти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
Національна поліція Україникриміналвбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки