Дістали вже холодними: під Запоріжжям троє дітей загинули страшною смертю

У Запорізькій області 8 лютого в селі Долинське у ставку потонули троє дітей.

Про це місцевому порталу 061 стало відомо з власних джерел. Пресслужба поліції області повідомила, що загинули двоє хлопчиків і дівчинка.

Відомо, що діти 2014 року народження, двоє з яких – близнюки. Медики намагалися врятувати їх, але безрезультатно.

У Долинському потонули троє дітей Ілюстрація

Попередньо, малюки разом пішли гуляти і довгий час не поверталися додому. Батьки самостійно почали шукати дітей і знайшли їх у воді на місцевому ставку.

За інформацією директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтина Малашенко, малолітніх ыз води дістали вже холодними.

"Три бригади. Година реанімації. Розчарування. Уявляю, як це... коли намагаєшся... коли вже пізно", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Енергодар Запорізької області 7 лютого п'яний водій збив коляску з тримісячною дитиною на пішохідному переході. Від удару малюк вилетів з коляски і відлетів на кілька метрів.

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