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Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці

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14 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому особовий склад Управління державної охорони (УДО) України повертався з відрядження у Київ, потрапив в ДТП в Запорізькій області.

"Жертв немає. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронні органи. Додатково інформуємо, що штат УДО України укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їх графік роботи і відпочинку повністю відповідає вимогам чинного законодавства України", - повідомили OBOZREVATEL в УДО.

Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці
Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці

Також там поінформували, що машини з кортежу президента України Володимира Зеленського, в аварії не постраждали. Про це раніше повідомляли деякі ЗМІ.

"Крім мікроавтобуса, в ДТП потрапили два автомобілі поліції, які рухалися в тому ж напрямку", - додали в УДО.

Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці
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Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці
Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці

Відзначимо, що в аварії постраждав автобус з дітьми. Вони не постраждали. Також в мережі опублікували відео з місця ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник обласної організації "Слуги народу" Олексій Сердюков виявився причетний до смертельної аварії під Полтавою.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Запоріжжя
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
А ездил бы на лисапеде, отказался бы от кортежа, как обещал, кстати, то такого бы не случилось.
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Чан Джеки
Чан Джеки
етих царских слуг наказать по самое немогу тварей .они что суки особые.детей перепугали ето еще хорошо что без жертв.начальника их колоны расчитать.
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Бродский Игорь
Бродский Игорь
Невідкладний процес імпічменту Зеленському В.О. зупинить уже запущений Петром Порошенком геноцид українського народу https://proisvol.info/2019/07/14/impichment-bezgramotnomu-zelenskomu-v-o-zupinit-genocid/
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