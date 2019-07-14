Машини з Управління держохорони потрапили в ДТП: ексклюзивні подробиці

14 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому особовий склад Управління державної охорони (УДО) України повертався з відрядження у Київ, потрапив в ДТП в Запорізькій області.

"Жертв немає. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронні органи. Додатково інформуємо, що штат УДО України укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їх графік роботи і відпочинку повністю відповідає вимогам чинного законодавства України", - повідомили OBOZREVATEL в УДО.

Також там поінформували, що машини з кортежу президента України Володимира Зеленського, в аварії не постраждали. Про це раніше повідомляли деякі ЗМІ.

"Крім мікроавтобуса, в ДТП потрапили два автомобілі поліції, які рухалися в тому ж напрямку", - додали в УДО.

Відзначимо, що в аварії постраждав автобус з дітьми. Вони не постраждали. Також в мережі опублікували відео з місця ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник обласної організації "Слуги народу" Олексій Сердюков виявився причетний до смертельної аварії під Полтавою.

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