Під Запоріжжям по-звірячому зґвалтували 6-річну дитину

У Запорізькій області педофіл зґвалтував 6-річну дитину своєї співмешканки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Уточнюється, що інцидент трапився 16 червня, а заяву в поліцію матір дитини подала 18 червня.

"У поліцію Запорізької області звернулася молода жінка, 1997 р.н., із заявою про те, що за місцем проживання в селищі її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом згвалтував її малолітню доньку 2013 р.н.", – написав Аброськін.

Ілюстрація Соцмережі

Зі слів заявниці, на момент злочину вона перебувала на лікуванні в медзакладі.

"Наразі поліцією вживаються заходи щодо затримання покидька і проведення необхідної перевірки", – зазначив правоохоронець.

У зв'язку з інцидентом Аброськін виступив на підтримку створення реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей.

"Кожен громадянин нашої країни має право знати, чи не проживає поруч людина, яка становить небезпеку для дитини", – заявив Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві спіймали педофіла, який розбещував малолітніх і знімав дитяче порно. Нездоровий інтерес чоловік виявляв до дівчаток у віці 9-10 років.

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