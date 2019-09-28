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28 вересня • оновлено в 18:53
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/ Розслідування

Під Запоріжжям електричка розчавила людей: деталі страшної НП

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У Вільнянському районі Запорізької області біля залізниці знайшли три трупи.

Як передають "Факти", НП сталася ввечері в п'ятницю, 27 вересня, біля села Павлівське в районі станції "Вільнянськ".

На вулиці Соборній, що проходить уздовж залізничного полотна, виявили тіла жінки і двох чоловіків. Смертельні травми людей вказують, що, найімовірніше, їх збила електричка.

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станція Вільнянськ

станція Вільнянськ

wikimapia.org

Поліція встановила особу одного із загиблих - 47-річного чоловіка. Інші жертви поки не опізнані, відомо лише, що їм було близько 35-40 років.

Правоохоронці Запорізької області розслідує справу про порушення правил дорожнього руху (ст. 276 Кримінального кодексу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Вінницею під час руху загорілася електричка з пасажирами.

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Місце
Україна Запоріжжя
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха какое же это проушення правил руху???электричка не виновата ни по каким правилам
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