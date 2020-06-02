Під водою опиняться тисячі осіб: на Буковині 20 сіл може змити гірськими річками

У Чернівецькій області село Банилів може опинитися під водою. Через рясні дощі гірська річка Черемош розмиває стару дамбу, яку може прорвати.

Місцеві жителі постійно чергують на березі та стежать за рівнем річки, йдеться в сюжеті "Каналу 24".

"Якщо будуть іще опади – село попливе. І буде біда. Дамба в поганому стані. 4 тисячі осіб та тисячі дворів. Проблема в тому, що вода піде через усе село", – розповіла в.о. сільського голови Банилова Тетяна Кузяк.

На Буковині прорив дамби загрожує затопити все село Скріншот

Відзначається, що в 2008 році дощі розмили 400 метрів дамби, у результаті чого затопило все село. Щоб уникнути такої ж катастрофи селяни зміцнили берег річки. Однак це тимчасові заходи, на повноцінну конструкцію потрібно більше 2,5 млн гривень.

"Це не та ситуація, коли можна спокійно дивитися. Якщо є опади, в гірських річках вода може піднятися до 1-2 метрів на годину", – попередив глава управління водних ресурсів річок Прут і Сірет Андрій Кавуля.

На Буковині прорив дамби загрожує затопити все село Скріншот

Заступник начальника управління водних ресурсів річок Прут і Сірет Олександр Рожко повідомив, що вдалося відвести воду і зміцнити дамбу. Але це лише тимчасові заходи і дамбу потрібно капітально зміцнювати.

Відзначається, що затопленими можуть виявитися ще 20 сіл, біля яких протікають дві великі гірські річки – Прут і Сірет. Усього потрібно майже 100 млн гривень, щоб убезпечити жителів сіл від потопу на Буковині.

Прорив дамби в 2008 році Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДСНС випустила попередження про погіршення погодних умов в Україні у зв'язку з проходженням циклону над територією країни.