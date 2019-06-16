Під Вінницею трапилася моторошна ДТП із загиблими: фото і відео

15 червня Тростянецькому районі Вінницької області зіткнулися дві іномарки, в результаті чого чотири людини загинули на місці, ще четверо осіб отримали травми.

За даними прес-служби обласного управління Нацполіціі, Audi А6 і Volkswagen Tiguan рухалися на зустріч один одному, серед постраждалих – діти (щоб подивитися відео 18+ з місця аварії, проскрольте до кінця сторінки).

"За кермом Audi знаходився 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом іншої автівки – 36-річний житель м. Дніпро. Від отриманих ушкоджень обидва водії загинули на місці події. Також травми, несумісні з життям, отримали двоє пасажирів іномарок – 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen Tiguan. Крім загиблих, у Volkswagen знаходились ще четверо пасажирів – 21 та 25-річні молодики, а також діти віком 10 та 6 років", – повідомили в поліції.

Наслідки ДТП під Вінницею

Постраждалі отримали травми різної тяжкості та були госпіталізовані. Загрози життю немає. За даним фактом розпочато судове розслідування.

"Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб)", – підсумували в поліції.

ДТП під Вінницею

Машина розлетілася на шматки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 15 червня зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули чотири людини. Одну машину розірвало на частини. Водій і троє пасажирів загинули.

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