Під ударом — Донбас і Чорне море: офіцер США попередив Україну про провокації Росії

Перед виборами Росія спробує загострити ситуацію в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі, в Чорному морі й Керченській протоці.

Таке попередження зробив капітан 1-го рангу ВМФ США у відставці, екс-представник НАТО в Росії Гаррі Табах в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Війна на Донбасі ІА "Вчасно"

"Я думаю, що це буде логічно. Очікувати неприємностей там треба. До якої міри вони будуть відбуватися, я не скажу, але очікувати неприємностей і в Чорному морі, і в Керченській протоці, і в ООС, — українці мають бути готові до цього. Бо завжди перед виборами хтось вважатиме, що треба створити нестабільність в країні", — вважає він.

Також Табах висловив думку, що конфлікт між Росією і Україною не вичерпається в найближчі роки. Також він упевнений, що це не завадить Києву повернути весь Донбас під свій контроль.

Гаррі Табах Скріншот відео

"Я знаю, що це триватиме довго, що це не вирішиться ні з цим президентом, ні з наступним президентом. Ця ситуація складна. Але я знаю, що в Україні розробляють план, і тривають дискусії, дебати, як повернути Донбас в Україну", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Табах заявив, що Росія завдала шкоди насамперед собі, коли військові РФ протаранили буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, захопивши три судна з 24 моряками на борту. Він вважає, що "росіяни програли на 100%, і люди мислячі думають, що вони з'їхали з глузду і з ними домовлятися просто нема про що".

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