Під Тернополем загорівся заповідник: перші подробиці та фото

Дарина Дурова Розслідування 00:23, 18.04.2020 Оновлено: 00:30, 18.04.2020

На території Чистилівського орнітологічного заказника під Тернополем 17 квітня розгорілася масштабна пожежа.

За даними обласного управління ДСНС, загоряння зафіксовано на площі близько 8 га. Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику "101" о 17:10 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в заказнику
facebook.com/MNSTERNOPIL
Територія до пожежі
facebook.com/MNSTERNOPIL

На місці НП працюють 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників. "Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки, на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців із числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", – сказано у повідомленні пресслужби.

Пожежа в заказнику
facebook.com/MNSTERNOPIL

Новина доповнюється...

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

У Києві в духовній академії УПЦ МП трапився спалах COVID-19: заразилися 19 осіб

У Німеччині заявили про гучну перемогу над коронавірусом

Чи привезуть Благодатний вогонь в Україну: глава ПЦУ озвучив тривожний прогноз

Медичка пояснила відмову лікувати по-звірячому побитого ветерана АТО з Києва

У "ЛНР" захотіли перейменувати Луганськ: як назвали