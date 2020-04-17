Під Тернополем загорівся заповідник: перші подробиці та фото

На території Чистилівського орнітологічного заказника під Тернополем 17 квітня розгорілася масштабна пожежа.
За даними обласного управління ДСНС, загоряння зафіксовано на площі близько 8 га. Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику "101" о 17:10 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Пожежа в заказнику
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Територія до пожежі
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На місці НП працюють 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників. "Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки, на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців із числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", – сказано у повідомленні пресслужби.
Пожежа в заказнику
facebook.com/MNSTERNOPIL
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