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18 квітня • оновлено в 00:30
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Під Тернополем загорівся заповідник: перші подробиці та фото

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На території Чистилівського орнітологічного заказника під Тернополем 17 квітня розгорілася масштабна пожежа.

За даними обласного управління ДСНС, загоряння зафіксовано на площі близько 8 га. Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику "101" о 17:10 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в заказнику

Пожежа в заказнику

facebook.com/MNSTERNOPIL

Територія до пожежі

Територія до пожежі

facebook.com/MNSTERNOPIL

На місці НП працюють 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників. "Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки, на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців із числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", – сказано у повідомленні пресслужби.

Пожежа в заказнику

Пожежа в заказнику

facebook.com/MNSTERNOPIL

Новина доповнюється...

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Автор
Дарина Дурова
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