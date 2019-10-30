Під Тернополем прокурор здав керівників-хабарників: подробиці розслідування

У місті Чортків Тернопільської області прокурор задокументував корупцію в своєму відомстві.

Як передає "Судовий репортер", Роман Маржан пішов працювати в місцеву прокуратуру в грудні 2015-го, а через рік написав рапорт в ГПУ, що його керівництво організувало систему поборів з підлеглих.

На нарадах керівник прокуратури Олег Рекуш і його заступник Тарас Кобеля критикували працівників, погрожували позбавленням премій і звільненнями. А після нарад звали Романа в кабінет і пропонували заплатити, щоб не було неприємностей. За "нормальне ставлення" у Маржана зажадали 7 тисяч гривень. Коли він відмовився, то керівник "порадив пошукати підприємців і переконати їх давати щомісяця певні суми".

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25 листопада 2016-го Маржан зателефонував одному із заступників Генерального прокурора і описав ситуацію, після чого написав заяву про злочин, почалося досудове розслідування. Вже 29 листопада прокурор передав керівнику Чортківського прокуратури 5 тисяч гривень, але відразу після цього почалися нагадування, що треба негайно ще 2 тисячі. Вимога грошей у співробітника в майбутньому повторювалися ще не раз.

У 2017-му керівнику Чортківської прокуратури повідомили про підозру, а коли справу передали в суд, Маржана намагалися підставити. Водій прокуратури нібито знайшов в гаражі 5 тисяч гривень з написом "хабар" і дав свідчення, що гроші залишив саме Роман.

У вересні 2017года СБУ провела обшуки в Тернопільській обласній прокуратурі і управлінні поліції. За версією слідства, з метою тиску на правоохоронців, які займались викриттям його злочинної діяльності, керівник Чортківської прокуратури, використовуючи свої зв’язки в правоохоронних органах, за грошову винагороду старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області та прокурору відділу прокуратури Тернопільської області забезпечив внесення своєї заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань про нібито провокацію його підкупу.

У грудня 2017 кваліфікаційно-дисциплінарна комісія застосувала стягнення до керівника Чортківської прокуратури та його заступника у вигляді звільнення. У засіданні комісії обидва говорили, що ніяких грошей не брали, провину не визнавали.

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Але комісії було надано протоколи НСРД, в яких зафісовано, що Рекуш і Кобеля неодноразово схиляли підлеглого до передачі грошей, а 30 січня 2017 близько 11 год. 09 хв. в службовому кабінеті заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Маржан передав Кобелі 1000 гривень; 22 березня 2017 близько 9 години 22 хвилини у приміщенні прокуратури Маржан передав Рекушу 5000 грн.

Комісія не давала оцінки доказам. Вироку у справі ще немає. Так, Кобелі взагалі обвинувачення не висунуто. Однак КДКП побачила порушення прокурорської етики, а також заголовки у ЗМІ: "На Тернопільщині прокурори не бояться ані гніву людського, ані правосуддя"; "Маски-шоу у Тернопільській прокуратурі".

Справу колишнього керівника Чортківської прокуратури Олега Рекуша слухає Гусятинський суд Тернопільської області. Тут уже дослідили письмові докази, матеріали НСРД і триває допит свідків.

Заявник Роман Маржан готується давати показання 18 листопада. Після вищеописаних подій, незважаючи на тиск і три розпочаті щодо нього кримінальні провадження, він продовжує працювати у прокуратурі.

sud-report.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 жовтня, підтримала законопроект президента Володимира Зеленського про "гонорари" за викриття хабарників.

Зміни в закон "Про запобігання корупції" передбачають:

викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

які подали скарги українців захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їх імена обіцяють тримати в секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон вступить в дію з 1 січня 2020 року.

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