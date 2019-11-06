Під Тернополем людям на голови сиплеться "червоний сніг": показове відео

Жителі міста Кременець у Тернопільській області страждають через постійний червоний снігопад, який їм "забезпечує" місцевий елеватор.

Так, відзначається, що також він постійно гуде, плюс до цього звуку додаються вібрації у будинках від фур з зерном. Міська дорога розбита вщент, передає ТСН. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди вимагають налагодити роботу елеватора так, щоб із нього нічого не сипалося їм на голови.

"Червоний сніг" від елеватора у Кременці Скріншот із відео

Власники ж стверджують, що нічого зробити з цим неможливо. "На жаль, технологічний процес сушіння кукурудзи відбувається саме так. І це на всіх, сто відсотків, елеваторах на території України", – каже підприємець В'ячеслав Гроза.

За його словами, підприємство платить щонайменше одинадцять мільйонів гривень на рік податку до місцевих бюджетів. Однак, керівник апарату Кременецької райдержадміністрації Світлана Федіщина запевняє, що до районного бюджету ніяких надходжень від елеватора не було. У міськраді дали аналогічну відповідь. У Білокриницькій сільраді порахували, що всі надходження від елеватора за рік складають менше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькомк семеро жителів одного мікрорайону, серед яких двоє маленьких дітей, захворіли хворобою Боткіна – гепатитом А. За словами місцевих жителів, виною тому дірявий водопровід, через який вірус міг потрапити у питну воду.

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