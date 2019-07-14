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Під Сумами розбився вертоліт, є загиблий: перше фото

10.6т Читати матеріал російською

У Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне Великописарівського району чоловік загинув в результаті падіння вертольота Мі-2.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС). Це трапилося 14 липня о 15:29. Катастрофа трапилася під час проведення робіт по обприскуванню полів.

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Внаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот вертольота. Причини аварії ще уточнюються, на місці проводяться роботи.

ДСНС

ДСНС

аварія вертольота

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Це сталося через бездомну собаку, яка перебувала на злітній смузі.

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Місце
Україна Суми
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Сало Уронили
Сало Уронили
не заголовок должен быть таким:Ми-2 Московского вертолётного завода имени М. Л. Миля ,1960 года разработки зверски убил мужчину.
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CARGO 100
CARGO 100
Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту российского Саратова. А есть ещё где то Саратов?
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