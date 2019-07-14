Під Сумами розбився вертоліт, є загиблий: перше фото

У Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне Великописарівського району чоловік загинув в результаті падіння вертольота Мі-2.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС). Це трапилося 14 липня о 15:29. Катастрофа трапилася під час проведення робіт по обприскуванню полів.

Внаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот вертольота. Причини аварії ще уточнюються, на місці проводяться роботи.

ДСНС аварія вертольота

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Це сталося через бездомну собаку, яка перебувала на злітній смузі.

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