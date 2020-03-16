У Сумській області зіткнулися мікроавтобус Renault Traffic і рейсовий автобус "Еталон" сполученням Суми – Зноб-Новгородське. Загинули три людини і семеро отримали травми.

Аварія трапилась біля населеного пункту Літваріввка вранці 16 березня. Як розповів OBOZREVATEL директор компанії-перевізника "Компол" Ігор Дідух, водій мікроавтобуса їхав з Москви.

"Він виїхав на зустрічну смугу. Мій водій спробував піти вправо, але не встиг і удар припав на його сторону. Може, водій буса заснув або його засліпило сонце. Хоча, не помітити автобус... Я схиляюся до думки, що той водій був втомлений, адже їхав з Москви, а це неблизько", – зазначив він.

Зіткнулися бус і рейсовий автобус

У поліції OBOZREVATEL повідомили, що загиблому водієві мікроавтобуса було 25 років. Також в аварії загинула 60-річна мешканка Сумської області та 65-річна полтавка.

Ще четверо пасажирів Renault у віці 39-60 років отримали травми. Крім того, були травмовані дві пасажирки рейсового автобуса 21 і 40 років, а також водій – у нього перелом стегна.

Зіткнулися бус і рейсовий автобус 0542.ua

ДТП в Сумській області Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області в зіткненні двох легкових автомобілів загинули чотири людини, серед них – жінка з немовлям.

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