Під стать босу: охоронець Киви погрожував офіціантці зарізати ножем і отримав 2 місяці в СІЗО

Суддя Жовтневого районного суду Полтави Володимир Бугрій постановив заарештувати на 2 місяці без права внесення застави Віталія Воробйова – друга, охоронця і водія нардепа Іллі Киви, який напав на офіціантку і був затриманий за 208 статтею ККУ, повідомляє "Уніан".

Інцидент стався 25 грудня 2019 року в пабі BeerHouse. У стані алкогольного сп'яніння Воробйов став кидатися на офіціантку: кілька разів замахувався і приставляв до горла дівчини ніж. "Я тобі горло відріжу. Віталік – це той, хто вб'є тебе нах... і ти жити більше не будеш! Віталік – це самий крутий хлопець, авторитет в цьому місті", - чути на записі камери відеоспостереження. Дівчину, яка намагалася захистити колегу, він кілька разів ударив ногою. На товариша, який теж просив його заспокоїтися, Воробйов не реагував. Після він "зіганув" і покинув паб.

Поліція оперативно прибула на місце виклику, одразу відкрила кримінальне провадження, встановила особу чоловіка і допитала всіх фігурантів. Поки Воробйову закидають хуліганство, максимальна санкція - до 7 років в'язниці.

За інформацією ЗМІ, Віталій Воробйов вже притягувався до відповідальності за водіння в стані алкогольного сп'яніння, вчинення ДТП і втечу з місця події. 39-річний полтавець Віталій Воробйов відомий в кримінальних колах на прізвисько "Воробей". Він - колишній боксер, був членом злочинного угруповання "Бригади Толстого". У той період здружився з Іллею Ківою. Зараз Воробйов виконує функції охоронця і водія Ківи, коли той приїжджає в рідну Полтаву.

Нагадаємо, 22 січня Ілля Ківа в київському ресторані "Мосс" вдарив головою ветерана АТО Михайла Маймана і тут же пропустив прямий удар в голову. Ледве встоявши на ногах, нардеп повернувся до свого столу, його охоронці повалили ветерана на підлогу і, судячи з відео, завдали йому кілька ударів ногами. Генпрокурор відкрив щодо Ківи кримінальне провадження. В кінці 2019 року у відповідь на зауваження перехожого Ківа пообіцяв йому "відрізати голову".

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