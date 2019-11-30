Під Рівним на ходу загорівся автобус з туристами. Фото

У суботу, 30 листопада на трасі Київ-Чоп загорівся пасажирський автобус, що прямував за маршрутом Харків-Познань.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, загоряння виникло в моторному відсіку на дорозі Київ-Чоп біля села Грушвиця Рівненського району.

До приїзду рятувальників, водій намагався сам ліквідувати вогонь. Але лише з прибуттям пожежних вдалося швидко загасити пожежу.

У момент загоряння в автобусі їхали 46 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Вогнем було пошкоджено моторний відсік.

На місці НП працювало три одиниці спецтехніки та 12 рятувальників. Причина загоряння встановлюється.

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

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