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1 грудня • оновлено в 06:27
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Під Рівним на ходу загорівся автобус з туристами. Фото

2.5т
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У суботу, 30 листопада на трасі Київ-Чоп загорівся пасажирський автобус, що прямував за маршрутом Харків-Познань.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, загоряння виникло в моторному відсіку на дорозі Київ-Чоп біля села Грушвиця Рівненського району.

До приїзду рятувальників, водій намагався сам ліквідувати вогонь. Але лише з прибуттям пожежних вдалося швидко загасити пожежу.

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У момент загоряння в автобусі їхали 46 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Вогнем було пошкоджено моторний відсік.

На місці НП працювало три одиниці спецтехніки та 12 рятувальників. Причина загоряння встановлюється.

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Загорівся автобус з пасажирами

Загорівся автобус з пасажирами

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Рівне
Теги
ГосЧС пожежа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Из Украины в Польшу ехали ТУРИСТЫ?
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