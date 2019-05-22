Біля Рівного блискавка спалила будинок поліцейському. Відео

У Рівненській області блискавка вдарила в будинок, де проживав патрульний поліцейський. В результаті пожежі будівля вигоріла вщент.

Як йдеться в сюжеті ТСН, блискавка влучила в кімнату, де стояло ліжечко з однорічним малюком. Загалом будинку проживали патрульний Максим Загородній разом із дружиною, її 15-річними сестрами, сином, тестем і тещею.

"У цей кут, за два метри від ліжечка малюка, влучила блискавка. Одразу відвалилися шматок стіни та стеля... Згоріло абсолютно все, чоловік вчора відкопав ланцюжок, у якому хрестили дитину", – розповіла погорілиця Іванна Загородня.

Галина Жадан поділилася, що з вогню вдалося врятувати документи і трохи речей. У пожежі навіть згоріла поліцейська форма і перша вишиванка малюка, яку йому виткала прабабуся. Тепер чотирьох дорослих і трьох дітей взяли до себе жити сусіди, дали одяг і продукти.

Погорільці зазначили, що вогонь можна було б загасити швидше, якби на виклик прибуло одразу декілька пожежних авто. Оскільки у рятувальників через 5-7 хвилин закінчилася вода, і вони знову поїхали набирати воду.

"Ті хлопці, котрі приїхали гасити, дуже добре свою роботу знають. Я сам пожежником працював, все чітко, швидко, але просто диспетчер каже: у мене протокол, поки мені не віддзвонили, що закінчилася в автомобілі вода, я не відправляю другий", – зазначив Загородній.

Пожежні запевнили, що зробили все можливе.

"Авто приїхало від часу повідомлення в межах норми, у зв'язку з тим, що був закритий переїзд, довелося об'їжджати містом. Виїжджає перший караул, а іншому, резервному, дається команда і він збирається", – повідомив керівник пожежної частини міста Здолбунів Олег Голодько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Джурин Чортківського району Тернопільської області кульова блискавка під час грози влетіла в приміщення через систему вентиляції і вибухнула.

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