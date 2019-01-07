''Під прапором Росії'': розсекречено скандальний факт щодо затонулого корабля з українцями

Затонуле біля берегів Туреччини вантажне судно Volgo-Balt 214 до літа 2017 року ходило під російським прапором.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Facebook, уточнивши, що корабель у момент аварії міг перевозити вугілля з російського порту Азов у порт Самсун.

"Цей російський порт у Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн. За даними моніторингових систем для суден VOLGO-BALT типу "ріка-море" аварії за таких погодних умов є передбачуваними", – наголосили у відомстві.

Уточнюється, що судно в 2017 році змінило російський прапор на прапор держави Сент-Кітс і Невіс на два місяці. Однак у подальшому воно ходило під прапором Панами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини 7 січня. На його борту перебували 13 членів екіпажу. У МЗС повідомили, що трагедія сталася через сильний удар хвилі.