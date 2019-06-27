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Під Полтавою сталася смертельна авіакатастрофа: перші подробиці

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У четвер, 27 червня, в місті Кобеляки Полтавської області впав дельтаплан, у результаті чого загинули люди.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, авіакатастрофа сталася вранці.

"27 червня приблизно о 06 год. 05 хв. поблизу Кобеляк Кобеляцького району сталося падіння дельтаплана, в результаті чого загинули дві особи", – повідомили рятувальники.

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У відомстві зазначили, що нині приналежність дельтаплана і особи загиблих встановлюються.

ДСНС України

ДСНС України

Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч із 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт Мі-8 авіації Сухопутних військ Збройних сил України. У момент трагедії він здійснював навчально-тренувальний політ. За попередньою інформацією, загинули четверо членів екіпажу.

  • Раніше, в грудні 2018 року, на Житомирщині розбився військовий літак Су-27. Тоді загинув льотчик.

  • Також у жовтні 2018 року в селі Уланів Вінницької області зазнав катастрофи літак Су-27, обидва пілоти загинули. Трагедія сталася під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018".

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Місце
УкраїнаПолтава
Теги
ГосЧСАвіакатастрофазагиблі в авіакатастрофі
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