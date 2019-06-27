Під Полтавою сталася смертельна авіакатастрофа: перші подробиці

У четвер, 27 червня, в місті Кобеляки Полтавської області впав дельтаплан, у результаті чого загинули люди.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, авіакатастрофа сталася вранці.
"27 червня приблизно о 06 год. 05 хв. поблизу Кобеляк Кобеляцького району сталося падіння дельтаплана, в результаті чого загинули дві особи", – повідомили рятувальники.
У відомстві зазначили, що нині приналежність дельтаплана і особи загиблих встановлюються.
ДСНС України
Слово і Діло
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч із 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт Мі-8 авіації Сухопутних військ Збройних сил України. У момент трагедії він здійснював навчально-тренувальний політ. За попередньою інформацією, загинули четверо членів екіпажу.
Раніше, в грудні 2018 року, на Житомирщині розбився військовий літак Су-27. Тоді загинув льотчик.
Також у жовтні 2018 року в селі Уланів Вінницької області зазнав катастрофи літак Су-27, обидва пілоти загинули. Трагедія сталася під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018".
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