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Під Полтавою сталася масштабна смертельна ДТП: моторошний момент потрапив на відео

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Увечері в суботу, 13 липня, під Полтавою на трасі поблизу села Бречковка Диканьського району сталася смертельна ДТП: одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Автомобіль вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з двома машинами. Про це в соціальних мережах повідомили очевидці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

На записах видно, як Toyota йде на обгін, проте вдаряється в ВАЗ. Авто, що виїхало на зустріч, загорілося після зіткнення і повністю вигоріло.

Свідки події викликали на місце ДТП медиків, рятувальників і поліцію.

Пізніше з'ясувалося, що винуватцем аварії виявився керівник обласної організації "Слуги народу" Олексій Сердюков. Він сам зізнався в цьому на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора сталося страшне. Я пішов на обгін і у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно", - написав він.

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Як зазначив зазначив керівник прес-служби Полтавської обласної поліції Юрій Сулаєв на своїй сторінці в Facebook, в аварії постраждали п'ятерочетверо дорослих і 11-річна дитина. Відомо, що одна з травмованих жінок померла в лікарні.

Під Полтавою сталася масштабна смертельна ДТП: моторошний момент потрапив на відео

Момент зіткнення:

ДТП підлогу Полтавою

ДТП підлогу Полтавою

"Підслухано у Полтаві", Facebook

ДТП підлогу Полтавою

ДТП підлогу Полтавою

"Підслухано у Полтаві", Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові "нова Зайцева" загинула, тікаючи з місця ДТП. В мережу попали фото.

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Тема
Війна на дорогах
Місце
Україна Полтава
Тег
ДТП
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Сало Уронили
Сало Уронили
тупой баран.обгоняло
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сало Уронили, скот помойный - бараны - это Кацaпы! Не надо за мною повторять, животное!
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